Fröhnd EWS stellt bald Bauantrag für Solarpark

Seltene Kröte entdeckt

Im Löschweiher von Ittenschwand sei die Geburtshelferkröte nachgewiesen worden, so Engesser. „Von zuletzt noch vier bekannten Standorten innerhalb des GVV konnte bei einer Begehung am Dienstag nur noch der Bestand in Ittenschwand nachgewiesen werden“, teilte er mit. Der Naturschutzbund plane mittels Fördergeldern eine Bestandssicherung der vom Aussterben bedrohten Tiere. Hierzu solle die am Löschweiher vorhandene Population vorübergehend umgesiedelt werden, bis dieser vom Werkhof saniert ist. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll nach Angaben von Engesser Ende Oktober begonnen werden. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der PH-Wert der Gewässer, in dem die Kröten siedeln, nicht zu alkalisch werden dürfe, sonst sterben die Tiere. Engesser sagte, er fände es gut, wenn es in allen Ortsteilen Löschweiher gebe.

Sehr erfreulich ist die Mitteilung, dass die Gemeinde am 11. Juli 60 000 Euro aufgrund seiner Teilnahme am Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ bekommen hat.