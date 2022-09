Fröhnd Frauen im Forst

Reine Frauengruppe

Das Besondere daran ist in diesem Jahr, dass es sich um eine reine Frauenarbeitsgruppe handelt, im Forstbereich eher ungewöhnlich. Sie setzt sich zusammen aus der Forstwirtauszubildenden Nina Oberhofer, der Studentin der Forstwirtschaft Miriam Windt und der Ferienjobberin Anna Asal. „Die drei jungen Damen leisten hervorragende Arbeit, und ich könnte mir gut vorstellen, sie das ganze Jahr über zu beschäftigen“, wird Rolf Berger, Leiter des Forstreviers, zitiert. Allerdings wird die Arbeitsgruppe in dieser Konstellation schon bald wieder der Vergangenheit angehören, da für Anna Asal die Schule am Gymnasium Schönau weitergeht, Miriam Wind muss sich ihren Studien der Forstwirtschaft an der Fachhochschule in Rottenburg widmen. Als einzige bleibe dem Landratsamt Nina Oberhofer erhalten, die mit ihren männlichen Kollegen in der Ausbildungsgruppe des GVV Schönau unter Forstwirtschaftsmeister Lukas Sprich noch zwei weitere Jahre ausgebildet wird.