Fröhnd. Ist der Wald Retter oder Opfer? Brauchen wir mehr Wald oder weniger? Bei einer Führung „Den Wald schützen – den Wald nutzen“ am Freitag, 30. September, mit Biosphärenguide Hildegard Biehl-Höchst werden verschiedene Waldtypen erlebt, erkundet und verglichen. Förster Matthias Schmiederer erklärt den Wert des Waldes und Waldbodens in Zeiten des Klimawandels und die Prinzipien einer naturnahen Waldwirtschaft, heißt es in einer Ankündigung. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Brücke in Fröhnd-Unterkastel. Die circa 4,5 Kilometer lange Führung, bei der 180 Höhenmeter überwunden werden, wird rund vier Stunden dauern und erfordert gutes Schuhwerk sowie wetterangepasste Kleidung, heißt es. Außerdem sollten die Teilneher ein Vesper und gegebenenfalls eine Sitzunterlage mitbringen. Die Teilnahme kostet 13 Euro. Eine Anmeldung ist per E-Mail an berg-und-wiesen-tal@posteo.de oder unter Tel. 0152 08034440 möglich.