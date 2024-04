Fröhnd: Trachtenkapelle mit neuer Dirigentin

Dirigent Thomas Schmid hat die Trachtenkapelle musikalisch in einem sehr guten Zustand an seine Nachfolgerin übergeben, teilt der Verein mit. Zum Abschied hat Schmid für das Orchester den Konzertmarsch „Hier wird der Musik geFröhnd“ komponiert und als Eröffnungsstück beim Jahreskonzert zum ersten Mal aufgeführt. Die weitere Musikauswahl zum Konzert, das unter dem Motto „Time to say Goodbye!“ stand, wurde von den aktiven Musikern gewählt: Höhepunkte der Konzerte mit Schmid aus den vergangenen 14 Jahren. Das sehr gut besuchte Jahreskonzert bot einen würdigen Rahmen für des Abschieds, so der Verein. Auf dem Programm standen Titel wie „König der Löwen“, „Von Freund zu Freund“ oder ein Medley mit Musik aus den 80ern. Einige Stücke wurden mit Gesangseinlagen von Theresa Herzog begleitet. Unterstützt wurde die Trachtenkapelle von Gabriele Sicola am Saxofon. Durch das Programm führte Lydia Payer.