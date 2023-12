Eine junge Frau habe am Dienstag, 24. Oktober, beim Spazierengehen an der Grillhütte unterhalb von Fröhnd-Niederhepschingen einen Ohnmachtsanfall erlitten. Es sei nicht auszuschließen, dass die Frau danach möglicherweise Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde, teilt die Polizei nun mit. Von dem Verdacht erhielt die Polizei erst am Montag Kenntnis. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist rund um die Uhr unter der Tel. 07621/176-0 erreichbar.