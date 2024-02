Ein an Fuchsräude erkrankter Fuchs ist am Wochenende in Hausen gesichtet worden. Am vergangenen Samstag sei er erstmals gesehen und am Sonntag gefilmt worden, erklärt Ordnungsamtsleiter Michael Malcher im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit Montag sei der Fuchs allerdings nicht mehr gesichtet worden. „Die Gemeindeverwaltung ist am schauen, was sie machen kann“, sagt Malcher. Den Fuchs zu schießen war nicht möglich, da er im Wohngebiet gesehen wurde.