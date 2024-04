Fußball: 0:8 – ein brutales Ergebnis

Der Käse war nach 14 Minuten gegessen. Da führten die Gäste bereits 3:0. Tim Siegin, dessen Einsatz auf der Kippe stand, machte mit den in der ersten Halbzeit defensiv überforderten Gastgebern was er wollte. Der VfR-Goalgetter war bereits in der zweiten Minute zur Stelle und erzielte aus dem Gewühl das 1:0. Von diesem schnellen Gegentor erholten sich die Efringer nicht mehr, obwohl sie in der 9. Minute die Chance zum schnellen Ausgleich hatten. VfR-Schlussmann Oguz Ozan wehrte jedoch einen Knallerball von Jochen Bürgin mit einer spektakulären Parade ab.

Doch die TuS-Hoffnungen zerstoben drei Minuten später, als Innenverteidiger Simon Diodene Siegin im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte zum 2:0 (12.). Und es kam noch schlimmer. Auf der linke Außenbahn stürmte Jakob Hugenschmidt auf und davon, passte zielgenau in die Mitte, wo Siegin die Kugel zum 3:0 (14.) in die Maschen in die Maschen grätschte.