Fußball 1. Spieltag

Binzen – Stetten 3:1

Hausen – Wehr-Brennet II 3:2

Degerfelden – Rheinf. II 1:1

Todtnau – Schliengen 1:3

Steinen-H. - Kl. Wiesental 2:2

Huttingen – Wittlingen II 4:1

Von Fabian Schreiner

Lörrach. Der TuS Binzen darf heute Abend ab 18 Uhr gegen den TuS Lörrach-Stetten auf seinem neuen Rasenplatz spielen. „Darauf freuen wir uns sehr“, lässt Trainer Karl-Frieder Sütterlin wissen, der auf einige alte Bekannte treffen wird.

Sein Gegenüber Marc Jilg spielte einst beim FV Brombach unter „Sütti“. Dazu trainierte er Spieler wie Lucca Spohn, Dominik Krieger, Tobias Bernstein, Benjamin Schloz und nicht zuletzt Sohn Felix. „Das wird sicherlich spannend.“

Aufgrund der langen Pause haben noch nicht alle Spieler der Binzener das gewünschte Fitnesslevel erreicht. „Das wird noch dauern. Daher trainieren wir in den nächsten sechs bis acht Wochen auch so intensiv wie in der Vorbereitung“, erklärt der Cheftrainer.

An mangelnder Kondition wird es bei den Spielern des TuS Stetten wohl nicht scheitern. Da der Kunstrasenplatz neu gemacht wurde, blieb den Schützlingen von Trainer Jilg nichts anderes übrig, als zu laufen. „Es war wirklich sehr viel. Aber die Jungs haben das angenommen und nicht gemurrt. Das hat mir gefallen“, so Jilg, der auf die beiden Gesperrten Romano Berger und Leon Jansen verzichten muss.

Sütterlin trifft auf seinen Sohn und viele alte Bekannte

Ein Trumpf im Stettener Offensivspiel ist ohne jede Frage Muhamadou Krubally. Der 25-Jährige kam vor einem Jahr vom SV Schopfheim, für den er allerdings lediglich eine Partie absolviert hat. „Mo ist ein super Typ. Er ist ein Unruhestifter, ständig in Bewegung. So kreiert er Lücken für uns“, lobt Jilg.

Zuversichtlich blickt Oguz Dogan, Trainer des FC Steinen-Höllstein, auf das erste Duell der neuen Runde. Morgen, 15 Uhr, bekommt es der Traditionsverein gleich einmal mit dem TuS Kleines Wiesental zu tun. „Wir haben gute Spieler hinzubekommen und sind bereit für den Auftakt“, findet Dogan. Mit Mustafa Alici, Noah Calvin, Tamir Zimmermann, Nenad Bajramovic und Philipp Lieber hat der Steinener Übungsleiter nun deutlich mehr Optionen.

Nur ein Spiel machte derweil Sergio Cammarano für Steinen. Den Offensivmann zog es jetzt nach Berlin. Noch verzichten muss der letztjährige Dritte auf Lukas Schindowski, Muhammed Barrow und Bajramovic.

Zu den ganz großen Aufstiegsanwärtern zählt definitiv der FC Hauingen. Die Elf von Trainer Mick Fahr gastiert heute Nachmittag (16 Uhr) beim SV Schopfheim. Neben Eugen und Erwin Suppes stieß im Sommer nun auch noch Johann Suppes vom FC Steinen-Höllstein zum FCH. Und prompt gelang dem 24-Jährigen im Pokalspiel gegen den FC Schönau das entscheidende Tor zum Achtelfinaleinzug.

Dagegen tritt der langjährige Leistungsträger Benjamin Schreiber kürzer. Er will erst einmal in der Reservemannschaft zum Einsatz kommen. „Das haben wir gemeinsam beschlossen. Benjamin ist frisch verheiratet und hat ein Haus gekauft. Da hat er in den nächsten Monaten nicht so viel Zeit für Fußball. Er wird uns fehlen, aber mittlerweile haben wir genug Qualität im Kader, um das zu kompensieren“, erklärt FCH-Trainer Mick Fahr.

Zum Auftakt empfängt der FV Degerfelden am Sonntag, 15 Uhr, den Aufsteiger FSV Rheinfelden II zum Derby. Für beide Teams geht es wohl um den Klassenerhalt, wenngleich die Gastgeber nach dem Umbruch in diesem Sommer gerne einen Schritt nach vorne machen würden.

Auch für den SV Eichsel und den SV Liel-Niedereggenen heißt das primäre Ziel Ligaerhalt. Beide Mannschaften duellieren sich heute ab 16 Uhr. „Wir haben einen guten Kader beisammen und sind optimistisch, dass wir die Klasse halten können“, betont Trainer Giorgio Beltrani, der gemeinsam mit Jens Hofmann das Kommando an der Seitenlinie inne hat. Spielen werden die beiden vorläufig nicht. „Es sei denn, uns fehlen einige Jungs.“

Nur zweimal ging der SV Liel-Niedereggenen in der vergangenen Saison als Sieger vom Platz. Heuer soll die Mannschaft, die jetzt wieder von Spielertrainer Jochen Knoll gecoacht wird, eine bessere Figur abgeben. „Uns erwartet wieder eine sehr schwere Runde. Für uns wird das eine große Herausforderung. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch an der Aufgabe wachsen werden“, macht Knoll klar und fügt hinzu: „In der Mannschaft steckt Potenzial. Das wollen wir weiter ausschöpfen.“

Einen miserablen Auftritt legte der FC Huttingen vor Wochenfrist beim 2:5-Pokalaus gegen den B-Ligisten SpVgg. Bamlach-Rheinweiler hin. Die Rebländer wollen es am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen Aufsteiger FC Wittlingen II wieder besser machen. Allerdings müssen die beiden Trainer Guido Perrone und Fabian Kluge auf die Verletzten Philipp Rosskopf und Kai Budinik verzichten. Bei Budinik wird es noch eine ganze Weile dauern, bis er wieder einsatzbereit ist. Er hatte einen Unfall und musste operiert werden. „Vielleicht ist er im nächsten Jahr wieder ein Thema“, so Perrone, der mit seinem Team so schnell wie möglich die 35 Punkte-Marke erreichen möchte.

Der FC Hausen bekommt es morgen ab 15 Uhr zuhause mit Aufsteiger SG FC Wehr-Brennet II zu tun. Der SV Todtnau trifft zur selben Zeit auf die SF Schliengen.