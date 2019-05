Fußball 90 Minuten stabil auftreten

Doch in den zweiten 45 Minuten drehte Wittlingen dann noch die Begegnung. So ist also weiter noch alles offen im Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Aufgrund der Spielabsage zwischen Erzingen und Lörrach-Brombach II, steht Wittlingen auf Rang zwei, jedoch bekommen die Erzinger die drei Punkte noch gut geschrieben. „Wir wollen da sein, wenn Erzingen patzen sollte. Dafür müssen wir unsere Hausaufgaben gegen Schönau erledigen“, betont Di Domenico, der wieder auf Imad Kassem-Saad, Richard Lorenz und Benedict Schneider zurückgreifen kann. Salvatore Di Mattia fällt dagegen wohl aus.

Derweil konnte der FCW einen Neuzugang präsentieren. Der 19-jährige Danilo Avelina kehrt von der Oberliga-A-Junioren des FV Lörrach-Brombach zurück ins Kandertal.

Drei Siege in Folge feierte der FC Schönau zuletzt. Um auf Nummer sicher zu gehen, braucht die Mannschaft von Coach Faik Zikolli noch einen Zähler für den Klassenerhalt. „Diesen einen Punkt wollen wir am Sonntag unbedingt aus eigener Kraft holen“, informiert Zikolli. Zum Ende der Saison werden Christian Held, Matthias Steinebrunner und Tim Behringer den Verein verlassen. Held wechselt zum FC Zell, während die anderen beiden ihre aktive Karriere beenden. „Wir verlieren tolle Menschen. Aber so ist das nun mal im Fußball.“

Haselwander wechselt nach Schönau

Einen Neuzugang können die Schönauer auch schon präsentieren. Timo Haselwander kommt vom FC Hausen.

Zikolli muss am Wochenende auf Benedikt Behringer und Nico Walleser verzichten. Zudem heiratet Felix Markanic. Auch er wird fehlen. Nichtsdestotrotz reisen die Wiesentäler mit einer großen Portion Selbstvertrauen nach Wittlingen. Sollte Weilheim seine Auswärtspartie beim FV Lörrach-Brombach II nicht gewinnen, ist Schönau auch bei einer Niederlage gerettet.