Fußball: Abstiegskampf ein Nervenkitzel

Dem FVLB drohendrei Ausfälle

Eher nicht mit etwas Zählbarem kann der FV Lörrach-Brombach am Sonntag rechnen. Dazu dürfte die Villinger Oberliga-Reserve zu stark sein. Dennoch will die Heimelf nach dem wichtigen Auswärtssieg am Mittwoch bei Konstanz-Wollatingen auch in diesem Match alles in die Waagschale werfen. Nicht so gut sieht es personell aus. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz der Verletzten David Pinke, Torwart Marc Philipp und Julian Rümmele.