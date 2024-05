In Weil hält man aber natürlich auch in schweren Zeiten zusammen. Dabei hilft zumindest ein wenig, dass die Mannschaft auf dem Platz zu performen weiß. Das sah in der Hinrunde schließlich noch ganz anders aus. Mit gerade einmal 15 Punkten gingen die Blau-Weißen auf dem Abstiegsrelegationsplatz 13 in die Rückserie. Nicht außer Acht lassen darf man allerdings bei all dem Lob das 2:8 im März gegen den FSV Rheinfelden II, das später am Grünen Tisch mit 3:0 für Weil gewertet worden war. Ansonsten hätte die Rückrunde möglicherweise auch etwas komplizierter laufen können. „Jetzt sind wir aber da, wo wir hinwollten, in den Top fünf“, sagt Kern. „Wir haben in vielen Spielen Punkte verschenkt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass wir in der Hinrunde einfach noch nicht so weit waren. Aber die Jungs sind motiviert, weil sie wissen, was möglich ist, wenn man von Anfang an dran bleibt und durchzieht.“ Weil II empfängt am frühen Samstagabend (18 Uhr) zuhause im Nonnenholz den FC Steinen-Höllstein, der nach dem wochenlangen Negativlauf noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt braucht.