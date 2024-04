Mut macht Szesniak der Auftritt seiner Mannschaft an Ostern in Linx, wo die Gäste aus der Grenzecke beim 1:1-Unentschieden mehr als einen Punkt verdient gehabt hätten. „Dort hatten wir anfangs unsere Probleme, waren dann aber in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, hätten eigentlich als Sieger vom Platz gehen können“, blickt Szesniak zurück. Bis auf Pechvogel Arno Leisinger, der sich im Training erneut verletzt hatte, kann der FV Lörrach-Brombach wohl in Bestbesetzung antreten. Nachdem Johannes Binkert bereits in Linx mitgewirkt hatte, brennt auch Mittelfeld-Chef Julian Rümmele auf sein Comeback. „Ich bin vorsichtig mit Prognosen, aber da könnte durchaus etwas gehen. Hinten reinstellen werden wir uns gegen den Favoriten nicht, sondern auch im Angriff unsere Chance suchen“, betont der FVLB-Chefcoach.