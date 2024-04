Fußball: Angelegenheit des Herzens

Man will in Hauingennicht zu groß denken

Damals waren die Hauinger nach zwei Spielzeiten in der Bezirksliga wieder abgestiegen, Seit 2011 spielt der FCH nun ununterbrochen in der Kreisliga A. Auch deshalb möchte man beim Lörracher Ortsteil-Verein (noch) nicht zu groß denken. „Wir tun gut daran, erst einmal aufzusteigen und uns dann auch in der Bezirksliga zu halten. Am Beispiel Murg, gegen die wir im letzten Jahr in der Relegation unterlegen waren, sieht man, wie schwierig das ist“, sagt Fahr. Mittelfristig wolle man sich in der Bezirksliga etablieren, „aber das ist eine große Aufgabe für uns“, weiß der Übungsleiter, der in der kommenden Saison in seine achte Runde gehen wird. „Hier herrscht ein sehr familiäres Umfeld. Das schätze ich ungemein. In Hauingen kann ich in Ruhe meine Vorstellungen umsetzen, ohne dass mir ständig jemand reinredet. Mittlerweile ist der FC Hauingen für mich auf jeden Fall eine echte Herzensangelegenheit“, schwärmt Fahr, der von allen Seiten im Verein große Unterstützung erhält. Den 20. Saisonsieg visiert Hauingen am Samstag (15.30 Uhr) zuhause gegen den FV Lörrach-Brombach II an.

Die Grütt-Kicker hatten am Ostermontag beim 5:3 gegen die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler mal wieder Grund zum Jubel, stecken aber weiter tief drin im Abstiegskampf. „Wenn wir jetzt auch noch gegen Bamlach verloren hätten, wäre von meiner Seite schon auch irgendwann die Frage aufgekommen, ob ich die Jungs überhaupt noch erreiche“, gesteht Trainer Thorsten Meier. Allem Anschein nach hören ihm seine Schützlinge aber noch zu. „Jetzt können wir wieder zuversichtlicher in die kommenden Wochen gehen. Ein Abstieg wäre natürlich nicht gut.“