Der Tabellenführer bezwang am Freitagabend unter Flutlicht Schlusslicht SV Laufenburg II mit 5:1. „Es war am Anfang schon etwas mühsam, aber in der zweiten Halbzeit hatten wir alles im Griff und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, freute sich Sportchef Kai Schillinger über die drei Punkte.