Fußball Aufstieg noch nicht abgeschrieben

FC Wittlingen (4.) - SG FC Wehr-Brennet (7.); So.; 15 Uhr: Nach der Derby-Niederlage gegen den TuS Efringen-Kirchen hat der FC Wittlingen beim 2:0 beim FC Hochrhein die richtige Reaktion gezeigt. Angesichts von aktuell elf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz zwei haben die Kandertäler momentan etwas weniger Druck und können sich mehr auf das Fußballspielen konzentrieren. „Wir haben nach wie vor, das Ziel am Ende der Saison zwischen Platz eins und fünf zu landen und 60 Punkte zu holen. Aktuell sind wir also im Soll“, erklärt FCW-Trainer Fabio Muto. Ganz aufgegeben hat der 33-Jährige den Aufstieg allerdings noch nicht: „Wir wollen noch einmal alles raushauen, um zu schauen, was letztlich dabei herauskommt.“ Die Wittlinger müssen im Heimspiel gegen Wehr-Brennet auf Rotsünder Astrit Adilovski verzichten. Auch Felix Klein (Urlaub) steht nicht zur Verfügung.

Mit einer überzeugenden Leistung beim 3:1 gegen den TuS Binzen hat sich die SG FC Wehr-Brennet vor einer Woche aus der verlängerten Winterpause (Spiel gegen Buch wurde abgesagt) zurückgemeldet. „Wenn wir im Stande sind, so ein Spiel oder zumindest so eine erste Halbzeit zu spielen, dann sollte das künftig auch mein Anspruch an die Mannschaft sein“, sagt Trainer Urs Keser. Ein starkes Comeback feierte SG-Kapitän Fabian Schmidt. Der 29-Jährige stand zum ersten Mal seit dem 21. November 2021 für die Spielgemeinschaft bei einem Pflichtspiel auf dem Rasen. „Wenn man weiß, was Fabi kann, dann war diese Leistung für mich nicht überraschend“, erklärt Keser. „Wie wichtig er für uns sein kann, werden wir hoffentlich auch in den kommenden Wochen noch sehen.“ Jan Steininger, Steven Bertolotti und Francesco Vardi fallen in Wittlingen aus.