Fußball, Bezirksliga: Erst kommt die Arbeit

Um die Feierlichkeiten mit bester Laune anzugehen, steht für den Bezirksliga-Spitzenreiter am Freitagabend (20 Uhr) aber erstmal die Pflicht an, wenn der SV Herten im Rheinstadion gastiert. „Das ist ein sehr anspruchsvolles Spiel für uns. Die Jungs sollen ein Feuerwerk abbrennen“, so Schillinger, wohlwissend, dass der Auftritt in der jüngsten Partie in Erzingen (3:1) nicht gerade überzeugend war. „Da haben wir nicht unseren besten Tag erwischt. Im Training war aber wieder richtig Zug drin.“ Positiv aus VfR-Sicht: Coach Peter Johann kann wohl aus dem Vollen schöpfen.

Gut erholt zeigte sich der SV Herten am vergangenen Wochenende beim 4:1-Heimsieg gegen den FC Schönau von der schweren Verletzung Tunahan Kocers aus dem Schliengen-Spiel. Kocer soll am Freitag ein zweites Mal am lädierten Knie operiert werden. Möglicherweise muss in ein paar Monaten eine dritte folgen. „Tuni fällt für die Rückrunde natürlich aus. Ob er überhaupt noch einmal zurückkommen wird, ist fraglich. Das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen“, sagt Trainer Bülent Güzel, der sich in Bad Bellingen durchaus etwas ausrechnet: „Dort gibt es immer eine Chance, etwas zu holen. Bad Bellingen ist keine Übermacht. Sie verfügen über zwei, drei Spieler in ihren Reihen, die für fast alle Siege verantwortlich sind.“ Namentlich nennt der Hertener Coach dabei Tim Siegin und Tim Schillinger, die zusammen 35 der insgesamt 59 Treffer erzielt haben. Im Hinspiel musste sich Herten mit 0:2 geschlagen geben. Güzel erinnert sich: „Als Mannschaft haben wir damals den konstruktiv besseren Fußball gespielt. Leider sind wir aber ausgekontert worden.“ Ob Güzel und Co. sich dieses Mal eine andere Herangehensweise überlegen? Man darf gespannt sein.