Fußball, Bezirksliga Hochrhein Bisher noch keine Härtefälle

„Werner ist klar in der Analyse, aber selten laut“, erklärt Spieler und Sportchef Stefan Hilpüsch. Bei der deutlichen Niederlage in Jestetten enttäuschte Efringen-Kirchen, doch schon am Donnerstagabend hatten die Rebländer im Nachholspiel gegen den SV Herten die Chance auf Wiedergutmachung (Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

Zwischen Abpfiff am Donnerstag und Spielbeginn am Samstag liegen nicht einmal 45 Stunden. In den hiesigen Regionen kommt so etwas nicht allzu oft vor. „Ein Tag mehr Pause wäre sicherlich besser gewesen“, findet auch Hilpüsch, der verrät: „Am Freitag werden wir trotzdem noch einmal trainieren, um die schweren Beine zu lockern.“