Fußball, Bezirksliga Hochrhein Es kommt ein straffes Programm

SG FC Wehr-Brennet - FC Wittlingen (So.; 15 Uhr): Die Wehr-Brenneter Mannschaft von Urs Keser hat sich mit einem Remis bei der SG Mettingen/Krenkingen zurückgemeldet. „Wir haben klar angesprochen, dass es ohne taktische Disziplin nicht geht. Das haben die Jungs verstanden. Jetzt sah das schon wieder besser aus“, erklärt der Übungsleiter. In den beiden ersten Partien hatte die SG noch sage und schreibe 13 Gegentreffer kassiert - und das gegen zwei Aufsteiger. Sein Debüt für Wehr-Brennet feierte am vergangenen Wochenende Giuliano Bartolotta. Der 30-Jährige war zuletzt für den FC Liestal aufgelaufen, zuvor spielte er unter anderem für Wittlingen, Efringen-Kirchen und Bad Bellingen. „Der Kontakt zu Giuli kam über Alex Herbst zustande. Glücklicherweise hat alles gepasst. Er bringt uns sicherlich noch einmal mehr Optionen auf der Außenverteidigerposition sowie im rechten Mittelfeld“, freut sich Keser. Nicht erfreulich ist dagegen die Sperre von Innenverteidiger Kian Andree. Dennoch, so Keser, werde man auch dafür eine Lösung finden.

FC Schönau - SV Herten (So.; 15 Uhr): Null Punkte, null Tore: Der FC Schönau hat einen absoluten Fehlstart in die neue Spielzeit hingelegt. „Die Zahlen stehen erst einmal für sich. Wir als Mannschaft werden aber da wieder herauskommen“, ist sich Burak Asik vom Schönauer Trainerteam sicher. „Sobald wir das erste Tor geschossen haben und die ersten Punkte im Sack haben, wird es wieder bergauf gehen. Damit wollen wir am Sonntag beginnen.“ Gemeinsam mit Ismail Demirci sucht Asik nach Lösungen, das eigene Spiel wird trotz der Talfahrt nun aber nicht über den Haufen geworfen. Schon nach 20 Minuten musste Kapitän Fabian Behringer beim Gastspiel in Erzingen den Platz verlassen. Den 25-Jährigen plagten Knieprobleme.