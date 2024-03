Fußball, Bezirksliga Hochrhein: SV Herten mit Paukenschlag

Nach einem Foul an Strazzeri brannten dessen Bruder alle Sicherungen durch und er schüttete einem Spieler des VfR Bad Bellingen einen Becher Bier ins Gesicht. Schiedsrichter Luigi Santiaro tat des einzig richtige und verwies den Delinquenten des Stadions. Doch die Ordner des Hausherren hatten ihre Mühe mit dem aggressiven Anhänger. Erst als Julian Jäger einschritt, verließ der Spieler-Bruder mit wüsten Beschimpfungen das Gelände.

Fußball wurde indes am Freitagabend auch gespielt. Und die Partie verlief nicht nach dem Geschmack der Kurort-Fußballer. Zunächst verwandelte Jäger eine Ecke direkt zur 1:0-Führung (16.). Das 2:0 (36.) durch Guiseppe Imbrogiano fiel nach einer sehenswerten Kombination. Ebenso sehenswert war der Anschlusstreffer von Adrian Mouttet (45.). Doch ein Eigentor durch Arjanit Berisha nach einem Jäger-Freistoß (45.+2) sorgte dann wieder für den Zwei-Tore-Vorsprung. Insgesamt agierten die Hausherren vor allem in der ersten Halbzeit zu harmlos. Die Gäste vom Hochrhein dagegen waren zumindest in der ersten Spielhälfte, giftiger und ideenreicher. Die Führung war durchaus verdient.