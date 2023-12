Fußball, Bezirksliga: Unnötiges Unentschieden

VfR-Cheftrainer Peter Johann war verständlicherweise verärgert, nahm es aber auch mit Ironie. „Wir haben heute einen Punkt mehr geholt als in der Vorrunde“, lautet der ironische Kommentar von Johann nach dem Remis gegen die SG Mettingen/Krenkingen zum Rückrundenauftakt. Es war das einzige Fußballspiel in der Bezirksliga Hochrhein, das am Wochenende stattfand. Alle anderen Partien fielen dem Wintereinbruch zum Opfer und werden nachgeholt.

Keinen guten Eindruck hinterließ Schiedsrichter Marco Brendle. Ein klares Tor, welches das 3:0 für den VfR bedeutet hätte, erkannte der Unparteiische wegen einer angeblichen Abseitsstellung von Tim Siegin nicht an. Einen weiteren Treffer, der das 4:2 für die Hausherren gewesen wäre, gab Brendle nicht, obwohl der Ball im vollen Umfang die Torlinie überquert hatte. Den Gästen schenkte er zudem ausreichend Nachspielzeit, bis diese den Ausgleich erzielt hatten. Und gab dann noch ein paar Minuten drauf, in denen aber nichts mehr passierte.