Fußball BFCF setzt weiter auf Coach Aytac

Weil am Rhein (fas). Kein Sieg, 29 Gegentore und sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz: So lautet die düstere Bilanz von Bezirksliga-Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen.

Die Mannschaft von Trainer Deniz Aytac blieb in den acht Spielen vor dem Unterbruch deutlich unter ihren Möglichkeiten. Zu allem Übel haben in der Winterpause auch noch Arjenit und Endrit Gashi sowie Servet Ay-Güven den Verein verlassen (wir berichteten).

„Endrit war unzufrieden, da seine Einsatzchancen niedrig waren. Er wollte zum TuS Binzen und wir haben dem zugestimmt“, erklärt Sportchef Riza Bilici. Der 30-Jährige konnte nicht an seine starke Vergangenheit bei den Grenzstädtern anknüpfen und wurde in dieser Spielzeit lediglich zweimal in der ersten Mannschaft eingesetzt. Auch sein älterer Bruder Arjenit Gashi zeigte sich nicht mehr so treffsicher. In sechs Einsätzen erzielte er ein Tor. „Arjenit wollte wieder für den TuS Stetten spielen“, macht Bilici deutlich. „Und Servet möchte gemeinsam mit Arjenit kicken.“

Ay-Güven wechselte 2016 zum FC Bosporus Weil. Zuletzt war der 34-Jährige als spielender Co-Trainer aktiv. „Servet hat uns auch in schweren Zeiten die Treue gehalten. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Alle drei Spieler haben für Bosporus „Großartiges geleistet“. Daher wollte man dem Trio keine Steine in den Weg legen. Nun sind also die Jungs gefragt, die noch dabei sind. „Wir haben 21 Spieler im Kader. Stand jetzt kommen auch keine weiteren hinzu“, lässt Bilici wissen, der weiter zuversichtlich ist, dass der Klassenerhalt gelingt. „Ich bin überzeugt davon, dass wir die Liga halten. Die ersten Spiele haben wir komplett verschlafen, aber wenn wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, werden wir unser Ziel erreichen.“

In der Rückrunde wird Bilici neben seinem Amt als Sportchef auch als Assistent von Aytac fungieren. „Ich werde versuchen, den Job von Servet so gut es geht zu übernehmen und dem Trainer so viel abzunehmen wie nur möglich. Wichtig ist, dass bei uns Ruhe herrscht, damit wir unser Ziel nicht gefährden.“

Apropos Aytac: Der Übungsleiter übernahm vor der Saison das Zepter. Obwohl der Erfolg bislang ausblieb, baut Bilici auf den 42-Jährigen. „Wir gehen mit ihm in die Zukunft. Den Vertrag haben wir zwar noch nicht verlängert, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit.“