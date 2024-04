Fußball: „Big Points“ im Keller zu vergeben

Auch beim SVH braucht man nicht mehr vom Aufstieg zu sprechen, zu inkonstant waren nun wieder die jüngsten Auftritte. „Zum Glück habe ich persönlich nie vom Aufstieg gesprochen, sondern lediglich vom Klassenerhalt“, so Hertens Trainer Bülent Güzel. Die Grün-Gelben sind in dieser Saison von großen Verletzungssorgen geplagt, vor Wochenfrist beim 2:2 gegen Mettingen/Krenkingen hatte Güzel bereits nach wenigen Minuten reagieren müssen und Kapitän Marco Romano vom Platz genommen. „Er hatte Schmerzen in der Wade. Ich denke nicht, dass er in Wittlingen spielen kann“, informiert der Übungsleiter. Sein Comeback gab zumindest Jens Murawski, er stand zum ersten Mal in der Rückrunde wieder auf dem Platz. Der Allrounder hatte mit einer Bänderverletzung im Knie zu tun.