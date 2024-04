Fußball: Binzen bleibt seiner Linie treu

Binzen kann mit einer großen Portion Selbstvertrauen die Auswärtspartie in Wehr angehen, ist die Sütterlin-Elf doch seit sieben Ligaspielen am Stück ohne Niederlage, einzig das Pokal-Halbfinale war mit 1:2 gegen jene Wehr-Brenneter verloren gegangen. „In der Rückrunde schöpft Wehr-Brennet das Potenzial nun aus. Sie sind gut drauf. Gegen uns wird wohl auch wieder der junge Marco Hanser dabei sein, da das A-Jugendspiel verlegt worden ist“, ist Sütterlin gut informiert. Der 19 Jahre alte Hanser erzielte in neun Bezirksliga-Spielen bereits elf Treffer.

Personell keineStabilität

In personeller Hinsicht bekommen die Binzener in dieser Spielzeit keine Stabilität hinein. Gut möglich, dass Guido Perrone an diesem Wochenende auch wieder mit der ersten Mannschaft dabei sein wird. Gesperrt fehlen noch Jörg Hupfer und Jakob Rinza. Deshalb wird A-Jugendspieler Felix Herbster mitfahren, auch Matthias Feldmann steht im Aufgebot. Fortschritte macht Nils Mayer. Sütterlin geht davon aus, dass der torgefährliche Angreifer in den kommenden Wochen wieder einsatzfähig sein wird, in Wehr muss Mayer jedoch noch mit der Zuschauerrolle vorlieb nehmen.