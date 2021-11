Fußball Binzener Tormaschine auf Touren?

Stetten bekommt es am Samstag zuhause an der Tullastraße ab 15 Uhr mit dem FC Huttingen zu tun. Eindeutig ist die Rollenverteilung auch beim Duell zwischen dem TuS Binzen und dem SV Liel-Niedereggenen am Sonntag ab 14.30 Uhr.

37 Treffer erzielten die Binzener in ihren sieben Heimspielen. Kein anderes Team kommt annähernd auf diese beeindruckende Zahl. Kein Wunder, verfügt die Sütterlin-Elf in der Offensive über zahlreiche Individualisten, die bereits höherklassig unterwegs waren.

Angst und bange wird Gästetrainer Chris Dunke deshalb nicht, auch wenn der Tabellen-Fünfzehnte bislang auswärts noch nicht punkten konnte: „Wir werden auch in Binzen mit offenem Visier spielen“, lässt Dunke wissen und fügt hinzu: „Wir arbeiten weiter an der Entwicklung mit unseren jungen Spielern. Da macht es auch Spaß, so ein Spiel wie das in Binzen mitzunehmen. Uns ist bewusst, dass wir gegen sie nicht so oft den Ball haben werden, die wenigen Ballbesitzphasen wollen wir dann aber clever nutzen.“

Gegen jene Lieler fuhr der SV Eichsel seinen bisher letzten Saisonsieg ein. Allerdings ist das schon eine ganze Weile her. Am 2. Oktober gewannen die Dinkelberger mit 5:2 in Liel. Danach folgte noch ein starkes Remis beim FSV Rheinfelden II, doch anschließend lief es nicht mehr rund beim Team von Trainer Giorgio Beltrani. „Wir haben seit einigen Wochen mit Personalsorgen zu kämpfen. Das ist im Training, aber auch bei den Spielen so. Ich bin froh, dass ich dann zumindest immer wieder auf den einen oder anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen kann“, erklärt Beltrani, der bis zur Winterpause ein ambitioniertes Ziel verfolgt: „ Mitte Dezember hätte ich gerne 20 Punkte auf dem Konto. Wir haben aktuell 13 Zähler, also das ist schon das Mindestziel. Super wäre allerdings, wenn wir jetzt noch eine richtige Serie starten könnten und die letzten vier Spiele allesamt gewinnen.“

Beltrani ist der Meinung, dass in der Kreisliga A jeder gegen jeden gewinnen kann, und „somit können wir auch mit der richtigen Einstellung die nächsten vier Spiele für uns entscheiden.“ Und weiter: „Wir müssen das jetzt aber auch mal wieder auf dem Platz zeigen und nicht nur immer sagen, dass wir es können, sondern eben auch in die Tat umsetzen.“ Eichsel gastiert am Sonntag, 14.30 Uhr, beim TuS Kleines Wiesental. Zeitgleich bekommt es der FC Hausen vor heimischer Kulisse mit dem SV Weil II zu tun. Bereits am Samstag, 14.30 Uhr, empfängt der FC Hauingen die Sportfreunde aus Schliengen. Am Abend ab 18.30 Uhr trifft der FC Wittlingen II auf den FC Steinen-Höllstein.