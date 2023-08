Fußball Bischoff mit der Hacke

Walther glänzt alsVorbereiter

Es war ein intensives, zweikampfgeprägtes Match, in dem sich der Gastgeber verdient durchsetzte. Auggen hatte an diesem Abend offensiv mehr zu bieten als die Gäste aus dem Elztal.

Das entscheidende Tor fiel in der 49. Minute. Abwehr-Chef Moritz Walther hatte sich wieder einmal in einen FCA-Angriff eingeschaltet und aus 20 Metern einfach draufgehalten. Elzachs Keeper Fabian Wölfle konnte den Ball nicht festhalten. Bastian Bischoff, der ansonsten nicht zur Geltung kam, reagierte am schnellsten und bugsierte den Ball via Hacke in die Maschen.