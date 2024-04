Fußball: Blick für den Nebenmann fehlt

Berisha verhindert mehrfach ein Gegentreffer

In der Tat: Kurz vor der Halbzeit und auch in den ersten 20 Minuten des zweiten Abschnitts hatten die Blauen genügend Chancen, um das Derby zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch, es fehlte in einigen Situationen der Blick für den Nebenmann. So in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Ferit Fazliji über links durchging und letztlich FSV-Keeper Betim Berisha anschoss, statt den Ball quer auf Marvin Stöhr zu spielen. Weils Nummer sieben stand völlig frei, hätte den Ball locker ins leere Tor schieben können.

Aber auch Stöhr ließ kurz zu vor einen Hundertprozentiger liegen, als er in der 42. Minute alleine aufs Rheinfelder Tor stürmte, dann aber an Berisha scheiterte.