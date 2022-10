Fußball „Braucht den perfekten Tag“

Selbst ein Bild konnte sich Muto von den Tiengenern noch nicht machen. „Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war in der vergangenen Rückrunde beim Auswärtsspiel in Zell“, erinnert sich der Coach. „Ich habe mich in dieser Woche allerdings intensiv mit dem Gegner befasst und war mit vielen externen Leuten im Austausch.“ Muto weiß: „Um in Tiengen etwas zu holen, muss Vieles passen.“ Am Ende entscheide aber die Tagesform über Sieg und Niederlage. „Wir bringen genau wie Tiengen fußballerisch viel Qualität mit, spielen bisher eine ordentliche Runde. Es braucht in Tiengen einfach den perfekten Tag.“ Max Keller wird die Reise nach Tiengen nicht mitmachen können. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Richard Geyland und Moritz Keller.

Keine Frage: Zieht der FC Tiengen sein Ding in dieser Saison konsequent durch, wird der FCT am Ende Bezirksliga-Meister und in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga um Punkte spielen.

Die Mannschaft von Trainer Erkan Kanli verfügt über zahlreiche Top-Spieler. Das Mittelfeld mit Nikita Maul, Yannik Stauch, Tomas Masek und Emanuel Esser ist nicht für wenige das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Zudem haben die Tiengener im Angriff mit Bruno Golic einen treffsicheren Mann in den eigenen Reihen. Masek (zehn Tore) und Golic kommen gemeinsam schon auf 18 Treffer. Mit 42 Toren ist die Offensive des FCT zudem Spitze.