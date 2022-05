Fußball Chancen-Wucher kostet einen Dreier

Blieb beim VfR in den ersten 45 Minuten vieles Stückwerk, so hätten die Rebländer durchaus auch dreimal treffen können. So in der 27. Minute, als Gäste-Torhüter Pascal Reiner den Ball nach einem strammen Schuss von Tim Siegin nach vorne abprallen ließ und Tim Siegin mit einer Direktabnahme aus zehn Meter wieder den Torwart anschoss. Kurz darauf ging Siegin über rechts durch und zog aus spitzem Winkel ab. Reiner wehrte ab. Besser wäre es gewesen, mit einem Querpass den völlig freistehenden Tim Schillinger zu bedienen. Und schließlich schoss Siegin bei einer scharfen Hereingabe SG-Abwehrspieler Daniel Reiner an. Von seinem Bauch prallte die Kugel in die Arme von Keeper Pascal Reiner.