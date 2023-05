Fußball Conference League Gelingt Basel der Sprung ins Finale?

Der AC Florenz mussauf der Hut sein

Aber das war Florenz auch schon im Hinspiel, wo der FCB dann mit einer konzentrierten und vor dem gegnerischen Tor effektiven Leistung die Partie nach einem 0:1-Rückstand noch drehte. Dagegen sprechen allerdings die jüngsten Ergebnisse in der jeweiligen Meisterschaft. Während der FC Basel am Wochenende in Folge einer großen Rotation mit 1:6 unter die Räder kam, fuhr Florenz einen 2:0-Heimsieg gegen Udinese ein. Doch die Mannschaft des FCB wird im Rückspiel ein ganz anderes Gesicht zeigen. Da kehren nicht nur die Rotsünder aus dem Zürich-Spiel, sondern auch die in St. Gallen geschonten Cracks zurück.

Entscheidend wird wohl für den Ausgang des Rückspiels sein, ob die Basler Defensive die bärenstarke Offensive der Fiorentina in den Griff bekommt. Vor allem den Ex-Basler Artur Cabral, der schon im Hinspiel getroffen hat, muss Rotblau auf dem Schirm haben.