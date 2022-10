Fußball Daheim hui, auswärts pfui

Die Todtnauer stehen derzeit hinter ihren Möglichkeiten. Mit vier Punkten belegen die Südschwarzwälder lediglich den vorletzten Tabellenplatz. Trotz der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den TuS Kleines Wiesental sieht Wissler Fortschritte. „Wichtig ist der Glaube an die eigene Stärke. Wir müssen mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit in die Partie gehen. In der Vorsaison hatten wir diesen Glauben gegen Stetten.“

Verfolgerduell am Sonntag im Grütt

Das Verfolgerduell steigt am Sonntag ab 17 Uhr im Grütt, wenn der FV Lörrach-Brombach II auf den SV Karsau trifft. Beide Teams sammelten vor einer Woche Selbstvertrauen. Der FVLB II bezwang den SV Herten II deutlich mit 6:1, während die Karsauer zuhause beim 5:2 dem SV Weil II keine Chance ließen. Vor heimischer Kulisse läuft es beim Aufsteiger um Coach Hanspeter Elsasser optimal. Alle fünf Partien konnten die Dinkelberger für sich entscheiden.

Auf des Gegners Platz sehnen sich die Karsauer allerdings noch nach den ersten Punkten. „Zuletzt haben wir es auswärts einfach nicht gut gemacht. Wir müssen uns definitiv steigern, wenn wir gegen den FVLB etwas mitnehmen wollen“, macht Elsasser deutlich. „Mir kam es in den vergangenen Duellen so vor, dass uns auswärts etwas die Bereitschaft fehlt, alles zu geben.“

Doch genau dieser große Wille zeichnet die Karsauer zumindest bei den Heimspielen in aller Regelmäßigkeit aus. Schafft es die Elsasser-Elf auch, in den Auswärtsspielen annähernd so zu performen, kann sie sich sicherlich auch oben festsetzen. Momentan steht der SVK auf dem vierten Platz.

Die Grütt-Kicker haben einen Zähler mehr. Beim 3:5 in Stetten hat Elsasser den kommenden Gegner auch schon einmal beobachten können. „Das ist eine junge Mannschaft, die sehr spielstark ist. Vielleicht fehlt ihnen noch etwas die Erfahrung, aber das ist nichts Außergewöhnliches.“

Nahezu das komplette Gegenteil zu den Karsauern ist der Bosporus FC Friedlingen. Zuhause tut sich der Absteiger noch schwer. Erst ein Sieg schlug zu Buche. Doch in der Auswärtstabelle rangieren die Grenzstädte auf Platz fünf.

Noch ist Bosporus FCF dort ungeschlagen. Geht es nach Trainer Cagdas Sahin soll das auch in der kommenden Partie beim TuS Kleines Wiesental so bleiben. Los geht’s in Tegernau am Samstag ab 17 Uhr. Für beide Mannschaften ist dieses Duell sicherlich richtungsweisend. Denn mit einem „Dreier“ dürfte man den Blick eher nach vorne richten.

Die weiteren Paarungen des neunten Spieltags: FC Hauingen - FC Steinen-Höllstein (Sa.; 15.30 Uhr), SV Schopfheim - SV Herten II (Sa.; 16 Uhr); Spvgg. Bamlach-Rheinweiler - FC Wittlingen II (Sa.; 17.30 Uhr), SV Weil II - FC Hausen (Sa.; 18 Uhr).