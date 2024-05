Und so kam es auch. Tim Schillinger sorgte mit einem Doppelpack in der 35. und 36. Minute noch vor der Pause für den Ausgleich. Nun waren die Kurstädter auf Betriebstemperatur, und hätten bis zum Seitenwechsel nun selbst in Führung gehen können. „Auch wenn es uns Schlüchttal schwer gemacht hat, waren wir nach der Pause das dominante Team“, sah Johann, speziell nach der erstmaligen Führung durch Baris Caylan, seine Elf nun im Vorteil. „Das war natürlich ein wichtiger Treffer von Baris, und wir haben mehr Räume bekommen“, sah Johann nun das Momentum auf der VfR-Seite, „das ist uns natürlich entgegen gekommen.“ Trotzdem habe man immer auf der Hut sein müssen vor den unberechenbaren Gastgebern. „Ausruhen war nicht angesagt“, so Johann.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 65. Minute. Nach einer Notbremse von Nico Ködel an Tim Schillinger im Strafraum, was die Rote Karte nach sich zog, verwandelte Leon Riede den Strafstoß sicher zum 4:2.