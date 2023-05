Fußball Das Ringen um einen Europapokal-Platz

Nach einer eher desaströsen Saison steht der FC Basel vor den beiden letzten Saisonspielen gewaltig unter Druck. Aktuell ist der FCB (43 Punkte) Fünfter. Dieser Tabellenplatz berechtigt gerade noch für die Teilnahme an der Conference League-Qualifikation. Aber den Baslern sitzen der punktgleiche Sechste GC Zürich, der Siebte FC St. Gallen (41 Punkte) und der Achte FC Zürich (41) im Nacken. Da ist vieles noch möglich.

Obwohl die Kraftreserven bei den „Bebbi“ durch die internationalen Belastungen nahezu aufgebraucht sind, will der FCB in diesen beiden Partien noch einmal alles in die Waagschale werfen, um zumindest Platz fünf zu verteidigen. Am besten wären natürlich zwei Siege. Doch die Hürde in Genf ist groß. Servette steht auf dem zweiten Platz und geht als Favorit in die Partie.