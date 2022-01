Fußball „Das war nur eine Formalie“

Aktuell läuft es nicht rund beim SV Weil. Auf Platz 15 liegend, haben die Blau-Weißen nicht unerhebliche Abstiegssorgen. Dabei steht aber nicht das Trainerteam in der Kritik, sondern in erster Linie die Spieler, die in der Vorrunde ausnahmslos unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Zudem hatten die Vereinsverantwortlichen angesichts des prominenten personellen Aderlasses schon vor Saisonbeginn den Ball in Sachen Saisonziel flach gehalten. Dass es aber so schlecht läuft, hatten auch sie nicht erwartet.

Nun will man beim SV Weil aus der Not eine Tugend machen und im Nonnenholz zukünftig vermehrt auf junge Spieler und auf die eigene A-Jugend setzen. Auch wenn das zunächst sportliche Konsequenzen in Form eines Abstiegs aus der Verbandsliga hätte. Auch in diesem Falle wären Andreas Schepperle und seine beiden Co.-Trainer weiterhin an Bord. Ans Aufgeben denkt beim SV Weil indessen noch keiner. Mit einer guten Vorbereitung will die Mannschaft die Basis für eine zielführende Aufholjagd schaffen. In den dann verbleibenden 16 Spielen soll es mit dem Klassenerhalt noch klappen. Auf den SV Weil wartet nichts weniger als eine Mammut-Aufgabe.

„Die Sportliche Leitung und das Trainerteam waren sich in allen Punkten einig. So war die Vertragsverlängerung nur eine Formalie, sagt SVW-Sportchef Perseus Knab. „Wir wollten von Anfang an langfristig zusammenarbeiten. Daran hat sich nichts geändert.“