Fußball Das war zu einfallslos

Da waren die Gäste mit ihren Kontern gefährlicher. Der immer wieder Unruhe stiftende Keller markierte aus Abseitsposition das 2:0, was auch nicht zählte. Dann legte er sich in der 45. Minute den Ball am Elfmeterpunkt zurecht. Lüchinger war zuvor aus seinem Kasten gekommen und hatte beim Versuch, den Ball zu erobern, im Luftduell Lucas Scharer niedergewalzt. Der Pfiff von Gallus war durchaus berechtigt. Keller trat also an – und scheiterte an Lüchinger, der die richtige Ecke ahnte.

Nach der Pause agierte der FVLB weiter einfallslos. Immer wieder wurden lange Bälle auf die Außen geschlagen. Weil der Boden durch den Dauerregen doch sehr glitschig war, wurden die Bälle immer länger und länger, und damit nicht erreichbar. Niemand fand sich im zentralen Mittelfeld, der das Spiel an sich riss und das Kommando übernahm.

Es war Bühlertal, dass gefährlich vor das FVLB-Tor kam. Und wieder gab es Elfmeter. Wieder war er berechtigt. Kevin Meier hatte Keller zu Fall gebracht. In der 76. Minute trat Jonas Knobelspies an und traf zum 2:0. Fünf Minuten später scheiterte Keller nach einem Alleingang an Lüchinger. Das hätte das 3:0 sein müssen.

So wurde es nochmals spannend, weil Joker Tarek Aliane über links in die Mitte passen konnte, wo der ebenfalls eingewechselte Lukas Münch den Fuß hinhielt und nach 83 Minuten zum 1:2 verkürzte. Plötzlich war der FVLB im Spiel nach vorne präsent und hatte in der ersten Minute der Nachspielzeit durch einen Freistoß von Meier sogar die Chance zum Ausgleich. Keeper Gudera tauchte ins bedrohliche Eck.