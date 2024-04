Fußball: „Den hätte er machen müssen“

Ganz anders agierte der SV Laufenburg. Schon nach nicht einmal einer Minute wurde SVL-Mittelstürmer Sandro D’Accurso erst in letzter Sekunde vom Ball getrennt. Neun Minuten später rauschte ein Freistoß nur knapp über das Weiler Gehäuse. Neun Minuten später war Weils Keeper Sandro Keller erstmals geschlagen. Ein Stellungsfehler in der Defensive brachte Bujar Halili ins Spiel. Der offensive Mittelfeldakteur drehte sich elegant um die eigene Achse und schob den Ball zur Laufenburger Führung am machtlosen Keller vorbei in den Weiler Kasten.