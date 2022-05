Fußball Der Abstieg droht

Zudem hat sich die Situation für die abstiegsgefährdeten Klubs durch den Abstieg des SV Weil aus der Verbandsliga weiter verschlechtert. Im günstigsten Fall steigen nur vier Klubs ab, wenn sich der Staffel 2-Zweite in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga durchsetzt. Wenn nicht, müssen am Saisonende die letzten fünf Klubs den Gang in die Bezirksliga antreten. Die Wittlinger können im günstigsten Fall noch Fünftletzter werden. Aber auch das wäre Makulatur, wenn Untermünstertal heute im Heimspiel (war bei Redaktionsschluss noch im Gange) gegen die U23 des Freiburger FC punktet.

Die Gastgeber gingen in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. So stand es auch zur Halbzeit, weil die Wittlinger zahlreiche hochkarätige Torchancen wieder einmal nicht genutzt haben. „Es war deprimierend“, sagte Trainer Angelo Cascio nach dem Spiel. Nach Wiederanspiel erhöhte Kaan Boz (52.) auf 2:0. 3:0 steht es nach 78 Minuten. Leisinger (86.) verkürzt auf 3:1, ehe erneut Boz zum 4:1-Endstand trifft.