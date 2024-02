Fußball: Die Hoffnung ist zurück

Doch die durchaus gelungene Vorbereitung, unter anderem mit einem 3:2-Erfolg am Dienstag dieser Woche beim Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach, stimmt Michael Schwald zuversichtlich: Die Jungs wissen, um was es geht. Sie werden deshalb Spiel für Spiel in die Vollen gehen.“ Bis auf den Langzeitverletzten Etienne Walch hat Schwald alle Mann an Bord. Vor allem freut es ihn, dass in der Vorrunde in der Offensive so schmerzlich vermisste Michael Kuttler wieder dabei ist.