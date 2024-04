Fußball: Die Lage wird bedrohlich

Wieder gerät der FVLBfrüh in Rückstand

Es war aber nicht das Glück, dass den Gästen aus der Grenzecke letztlich fehlte. Wieder einmal waren die FVLB-Spieler beim Anstoß nicht parat. Wieder gerieten sie früh in Rückstand. Diesmal war es die 6. Minute, in der die Gäste, die in Kuppenheim ohne den verletzten Mittelstürmer Bojan Saponja und den beruflich verhinderten Richard Lorenz antraten, nach einem Einwurf Brooklyn Kwasniok am langen Pfosten übersahen. Und der Kuppenheimer hatte alle Zeit der Welt, die Kugel ins Tor zu bugsieren. „Es ist schon extrem enttäuschend. Zum neunten Mal in Folge müssen wir einem Rückstand hinterherlaufen“, ärgerte sich Coach Thorsten Szesniak gewaltig.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ließ die Szesniak-Truppe nicht erkennen, dass sie mit aller Macht gewillt war, die Punkte mitzunehmen. Im Gegenteil: Kurz vor der Pause lag der FVLB mit 0:2 im Rückstand. Nikola Kandic hatte getroffen.