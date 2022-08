Fußball Die lange Ausfallliste macht Sorgen

Aber es gibt auch positive Nachrichten. Stürmer Paul Rohdenburg ist aus dem Urlaub zurück. Und der junge Basler Neuzugang Nemanja Radulovic wird in Kehl sein erstes Verbandsspiel für den FVLB bestreiten. Das vielversprechende Fußballtalent wechselte kurz vor der neuen Spielzeit von der Nachwuchsabteilung des FC Basel zum FV Lörrach-Brombach. Der 17-Jährige spielte zunächst beim SV Weil in der Jugend, wechselte dann aber früh in die Schweiz zum FC Basel. Dort durchlief er von der U12 alle Nachwuchsteams. Zuletzt kam der beidfüßige Defensivspieler in der U18 zum Einsatz, welche in der höchsten Jugendliga der Schweiz (Swiss U18 Elite League) am Spielbetrieb teilnimmt. „Nemanja wird unser Spiel beleben. Er macht auf mich einen sehr guten Eindruck“, lobte Tiziano Di Domenico.