Fußball: Die Zeller hauen wieder alles raus

Zeller werfen alles in die Waagschale

Mit aller Kraft wehrt sich der FC Zell gegen den drohenden Abstieg. Nach dem 3:3 in Stegen treffen die Wiesentäler nun am Mittwoch ab 16 Uhr im heimischen Brühlpark auf den SC Wyhl, bei dem momentan überhaupt nichts mehr geht. „Wir müssen weiter fleißig punkten. Die Mannschaft zieht voll mit und wirft alles in die Waagschale, um dem drohenden Abstieg zu entgehen. Die Jungs werden auch gegen Wyhl wieder an ihre Grenzen gehen“, sagte Coach Michi Schwald nach dem Spiel in Stegen. Verzichten muss Schwald wohl auf Leon Boos, der in Stegen schon früh mit einer Knie-Prellung ausgewechselt werden musste.