Fußball Disanto wechselt zum TuS Binzen

Zeit, um im Hintergrund an den offenen Personal-Baustellen zu arbeiten. Wie der Klub mitteilte, wird Gianfranco Disanto ab der kommenden Saison die vakante Co-Trainer-Stelle in Binzen übernehmen. Ein Kreuzbandriss mit Meniskusverletzung vor vier Jahren sowie ein Knorpelschaden im vergangenen Jahr warfen Disanto, der seit 2016 für den FV Lörrach-Brombach aktiv ist, immer wieder zurück. „Nach der letzten OP empfahlen ihm die Ärzte, seine fußballerische Karriere zu beenden“, erklärt der TuS. „Momentan erholt sich Disanto immer noch von den Folgen. Da er jedoch weiterhin dem Fußball verbunden bleiben wollte, kam der Anruf vom TuS gerade zur rechten Zeit und nach kurzer Bedenkzeit nahm er das Angebot nun an.“

Nicht mehr Teil der ersten Mannschaft werden künftig Frank Malzacher und Guido Perrone sein. Die beiden Routiniers bleiben Binzen allerdings erhalten. Malzacher, der seine Karriere verletzungsbedingt bereits im Winter beendet hatte, und Perrone ersetzen zur neuen Runde in der zweiten Binzener Mannschaft das bisherige Trainerduo Leonardo Gallo und Eraldo De Rosa. „Guido wird voraussichtlich seine Kickschuhe noch nicht an den berühmten ‚Nagel‘ hängen und in der KLB weiterhin auf Torejagd gehen“, schreiben die Binzener. Am Sonntag, 15 Uhr, bekommt es Binzen mit dem SV Laufenburg II zu tun. Nicht mit dabei sein kann Kapitän David Bosek. Die schwere Verletzung aus dem Tiengen-Spiel hat sich bestätigt. „Die Bänder im Sprunggelenk sind komplett ab“, sagt Sütterlin. fas