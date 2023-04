Fußball Doppelpack in der Nachspielzeit

Herten erholte sich später vom 0:2-Rückstand, kam zum 2:2. In Unterzahl entschied Daniel Sütterlin mit seinem Treffer zum 3:2 die Partie in der Schlussphase zu Gunsten der Wittlinger. „Ich habe in meinen 30 Jahren Fußball noch nie so einen unverdienten Sieg für den Gegner erlebt. Der Frust sitzt jetzt natürlich tief, da wir etwas den Anschluss an das rettende Ufer verloren haben“, hadert Uhrig.

Erster Sieg für Wittlingen

Für Wittlingen war es dagegen der erste Sieg seit September. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Alesi musste die Begegnung in Unterzahl beenden, da Max Blum wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde. Laut den Hertenern soll Blum Hertens Maximilian Buer in einer Rangelei, bei der mehrere Spieler beteiligt gewesen sein sollen, einen Faustschlag verpasst haben. „Max hat zu mir gesagt, dass es kein Faustschlag war. Ich glaube ihm das“, informiert Alesi. Dafür könnte sprechen, dass Schiedsrichter Uwe Seifert Wittlingens Blum lediglich Gelb-Rot und nicht glatt Rot zeigte.