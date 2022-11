Fußball Drei Heimsiege bis zur Winterpause

SG FC Wehr-Brennet (10.) - SF Schliengen (12.); So.; 14.30 Uhr: Mit 0:6 kam die SG FC Wehr-Brennet beim derzeit stark aufspielenden VfB Waldshut vor Wochenfrist unter die Räder. Coach Urs Keser sah diese Pleite schon ein wenig kommen: „Das war ein unglücklicher Auftritt. Uns hat das Feuer ein bisschen gefehlt. Die Jungs möchte ich aber in Schutz nehmen. Sie mussten in den vergangenen Wochen wirklich Vollgas geben. Jetzt waren wir einmal nicht auf der Höhe. Ich habe damit etwas gerechnet.“ Drei Heimspiele hat die SG noch bis zur Winterpause. „Das Ziel sind neun Punkte“, gibt Keser die Richtung vor. Dann könnte man mit 23 Zählern beruhigt in die Winterpause gehen. „Das wäre top angesichts des Personals. Ich hoffe, dass uns die vielen Verletzten in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen, dann können wir endlich zeigen, was wir wirklich draufhaben.“ In den verbleibenden Begegnungen wird Marco Götz definitiv nicht mehr spielen. Kapitän Fabian Schmidt, der auch seit Monaten außer Gefecht ist, absolvierte schon wieder weite Teile des Mannschaftstrainings, befindet sich zurzeit aber noch im Urlaub.

Endlich mal wieder als Sieger vom Platz gingen die Sportfreunde Schliengen beim 4:1-Heimsieg über den FC Hochrhein. Die vergangenen Wochen liefen nicht nach dem Geschmack von Trainer Alex Schöpflin. Drei Niederlagen kassierte der Aufsteiger am Stück, rutschte auf einen Abstiegsplatz. Diesen hat man nun zumindest vorerst wieder abgeben können. Weiter mit muskulären Problemen am Oberschenkel hat allerdings David Held zu kämpfen.