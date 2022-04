Fußball Drei Punkte fest im Visier

Weil am Rhein. Das Unternehmen „Klassenerhalt“ findet beim SV Weil am Ostermontag seine Fortsetzung,. Am Samstag noch spielfrei, empfangen die Grenzstädter am Ostermontag den FC Villingen U21 im Nonnenholz. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Beim 1:1 in Donaueschingen blieb der Teamspirit noch auf der Strecke. Übermorgen soll es mit dem leidenschaftlichen Miteinander wieder klappen. „Wir haben unter der Woche die Dinge in einer Aussprache aufgearbeitet. Jetzt wollen die Spieler auf dem Platz Taten sprechen lassen“, glaubt Trainer Andreas Schepperle wieder an seine Mannschaft.