Fußball Dritter VfR-Sieg

Dabei gingen die Hausherren zunächst früh durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung. Doch Mike Muser sorgte umgehend für den verdienten Ausgleich (9.). Auf Seiten des VfR war das Elfmeterglück an diesem Nachmittag allerdings nicht vorhanden. Denn sowohl Tim Schillinger als auch Laurenz Hiller scheiterten vom Punkt an SG-Torhüter Timo Kaiser. Doch die Gäste ließen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und setzten ihr Spiel sicher fort.

Es war ein temporeiches Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Brennet, auf dem die Begegnung dieses Mal ausgetragen wurde. „Wir haben so gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben. Brennet hat momentan einen guten Lauf und wir haben uns auf einen starken Gegner eingestellt“, erklärte Johann. Doch über Laufbereitschaft und Einsatzwille gelang es dem VfR, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und die Partie für sich zu entscheiden. „Wir haben uns viele Torchancen erarbeitet, unter dem Strich dann aber zu wenige Tore gemacht. Das ist natürlich ein Bereich, in dem wir nachbessern müssen“, sagte der Cheftrainer. Nach dem Rückstand und den vergebenen Elfmeter behielten die Gäste ihre Nerven, suchten ihre Chancen und nutzten diese dann im zweiten Abschnitt auch.