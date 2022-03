Fußball Efringen im D-Zug-Tempo zum nächsten Sieg?

SG Mettingen/Krenkingen (4.) – SG FC Wehr-Brennet (9.); So.; 15 Uhr: Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf feierte die SG Wehr-Brennet am vergangenen Wochenende beim 1:0-Heimsieg über den FC RW Weilheim. Die Elf von Trainer Urs Keser und Partner Sascha Dreher machten einen Sprung in der Tabelle auf Rang neun. Allerdings haben gleich vier Mannschaften dieselbe Punktzahl von 27. Daher möchte Keser auch nicht zu euphorisch werden: „Klar, tut es gut, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, aber ausruhen können wir uns natürlich nicht. Wir wollen erst einmal die 40 Punkte-Marke knacken. Es zählt weiter nichts anderes als der Klassenerhalt.“ Gegen Weilheim feierte der 33-jährige Michael Bauer nach fast drei Jahren sein Comeback in der ersten Mannschaft. An diesem Wochenende kann der Routinier allerdings aus privaten Gründen nicht mitmischen. „Mal sehen, was die nächsten Wochen bringen“, so Keser. Dass Bauder eine Verstärkung sein kann, machte er nun deutlich. Neben Bauder muss Keser auch auf Fabian Schmidt, Timo Metzger, Marcel Leitner, Lucas Bergmann, Alessio Tenhibben, Christof Bank, und Timo Kaiser verzichten.

F C Schlüchttal (16.) – SV Herten (10.).; Sa.; 15.30 Uhr: Noch immer wartet der SV Herten auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Die Mannschaft von Eike Elsasser steckt in einer sportlichen Ergebniskrise. Für den einstigen Aufstiegskandidaten steht aktuell nur Rang zehn zu Buche. Für die Ansprüche des SVH ist das natürlich viel zu wenig. „Unser Start war schlecht“, nimmt Elsasser kein Blatt vor den Mund. „Man sieht, wie schnell es in der Tabelle gehen kann. Wir müssen nun punkten und konzentriert zur Sache gehen. Wir machen noch immer zu viele einfache Fehler, die dann mit Gegentoren bestraft werden.“ Neben erneut zahlreichen Ausfällen steht am Samstag auch Elsassers bester Freund seit Kindheitstagen und Hertens Torjäger, Tunahan Kocer, nicht zur Verfügung. Der 29-Jährige heiratet am Freitag. „Sonst hätte er von mir auch keine Freigabe bekommen“, grinst Elsasser, der als Trauzeuge die eine oder andere Überraschung für Kocer geplant hat.