Fußball Ein Ausrutscher ist verboten

Lörrach (fas). Spitzenreiter SV Buch wird an diesem Wochenende nicht in das Geschehen in der Bezirksliga Hochrhein eingreifen. Die Schwarzwälder sind spielfrei. Die Verfolger wollen das ausnutzen und in der Tabelle an Buch vorbeiziehen.

FV Lörrach-Brombach II (3.) - TuS Efringen-Kirchen (14.); So.; 15 Uhr: Die Reservemannschaft des FVLB und Trainer Tobias Jehle sind mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden: „Wir hatten aber auch ein paar Spiele dabei, die schlecht waren“, betont Jehle. Ohne Druck wolle man nun weiter an den Spitzenplätzen dranbleiben. Gegen den FC Schönau vor Wochenfrist hat das bereits bestens funktioniert. Nun erwartet die Grütt-Kicker ein angeschlagener Gegner. „Wir lassen uns nicht vom Efringer Tabellenplatz blenden“, informiert Jehle und fügt hinzu: „Der Druck liegt beim TuS. Die müssen punkten.“ Hinter dem Einsatz von Kapitän Patrick Sorg steht ein Fragezeichen.

Trotz der 0:6-Schlappe in Jestetten reist Trainer Dennis Weiß zuversichtlich nach Lörrach. „Die erste Halbzeit war gut. Darauf lässt sich aufbauen“, erklärt Weiß. Einmal mehr haben die Rebländer das Tor nicht getroffen. Doch die Niederlage sei abgehakt. „Gegen Lörrach-Brombach II wollen wir kompakt spielen und Nadelstiche setzen.“ Im Fall Fabio Kammerer ist derweil noch kein Urteil gefallen. Der Offensivspieler hat vor Wochenfrist zu unrecht die Rote Karte gesehen. Der TuS schrieb daraufhin dem Sportgericht eine Stellungnahme.

Bosporus FC Friedlingen (17.) - VfR Bad Bellingen (4.); So.; 14.30 Uhr: Der Aufsteiger muss Woche für Woche mitansehen, wie sich der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze vergrößert. Nun sind es schon deren zehn, sollte die Spvgg. Brennet-Öflingen die drei Punkte aus dem Spiel gegen den FC Zell erhalten. „Bad Bellingen ist der Favorit. Wir brauchen einen Sahnetag, wenn wir punkten wollen“, informiert Sportchef Riza Bilici. Piero Saccone fällt aus.

VfR-Coach Werner Gottschling sprach nach dem turbulenten 4:4 in Wallbach von einem „komischen Spiel“. Seine Schützlinge seien nicht mit der nötigen Konzentration an die Sache herangegangen. Das letzte Spiel des Jahres soll unbedingt erfolgreich gestaltet werden. „Wir müssen die drei Punkte holen und dürfen uns keinen Ausrutscher erlauben.“ Zur Rückrunde soll noch der ein oder andere Neuzugang hinzukommen. „Die Kontakte sind da. Daran merkt man auch, dass sich die Adresse Bad Bellingen in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat“, lässt Gottschling wissen. Indes kehren Christian Ophoven und Maximilian Lais in den Kader zurück.

Spvgg. Brennet-Öflingen (13.) - FC Schönau (7.); So.; 14.30 Uhr: Die Leistung der Spielvereinigung gegen den FC Zell war ansprechend. Nach 75 Minuten führte die Keser-Elf mit 3:0. Anschließend wurde die Partie abgebrochen. Staffelleiter Wolfgang Spitz sagt: „In dieser Woche ist noch kein Urteil zu erwarten.“

Sportlich verlief die Partie für die Heimelf optimal. „Das war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Ich hatte nichts zu kritisieren.“ Mindestens ein Sieg soll noch vor der Winterpause eingeheimst werden. Warum nicht gleich am Sonntag gegen den kriselnden FC Schönau? „Wir müssen auf dem Boden bleiben. Dennoch haben wir gegen die Schönauer noch etwas gutzumachen.“ Das Hinspiel endete 0:5 aus Sicht von Brennet-Öflingen. Die Brust ist breit. Vier der fünf Begegnungen konnten zuletzt gewonnen werden. Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Mann an Bord.

Wieder gingen Heiko Günther und der FC Schönau zuletzt leer aus. „Wir müssen jetzt das Glück erzwingen“, macht der Trainer deutlich. Trotz des Negativlaufs ist nicht alles schlecht. „Gegen Lörrach-Brombach II haben wir in der ersten halben Stunde Druck gemacht und spielerische Akzente gesetzt.“ Günther zeigt sich weiter angriffslustig: „Wir wollen wieder dahin, wo wir mal waren.“ Und das ist die Tabellenspitze. Günther kann auf denselben Kader zurückgreifen.