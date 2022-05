Fußball Ein Duo will sich ordentlich verabschieden

FC Tiengen (6.) - FV Lörrach-Brombach U23 (16.); So.; 13.15 Uhr: Die U23 des FVLB befindet sich auf Abschiedstour. Nach den Abstiegen der ersten Mannschaft und der U19 muss auch die Mannschaft von Trainer Thorsten Meier in den sauren Abstiegsapfel beißen. Dass sich das junge Team allerdings nicht einfach so seinem Schicksal ergibt, wurde am vergangenen Wochenende deutlich. In der Nachspielzeit holte der FVLB gegen den SV Jestetten mit zwei späten Treffern noch ein Remis. „Wir haben Moral bewiesen“, freut sich Meier. In den restlichen Spielen möchte der Übungsleiter „gewisse Dinge für die nächste Saison testen“.

Wie schon zuletzt wird Meier dabei den Fokus eher auf die Spieler setzen, die auch in der Kreisliga A das FVLB-Trikot tragen werden. „Das habe ich mit den Jungs so kommuniziert. Die müssen das akzeptieren. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich die Jungs, die uns verlassen werden, gar nicht mehr einsetze. Sie werden trotzdem auf ihre Minuten kommen, nur nicht von Beginn an.“ Insgesamt sei es für die Mannschaft aufgrund der Tabellensituation mental nicht einfach, die kommenden Spiele anzugehen. „Da zeigt sich dann aber der Charakter der Jungs.“