Fußball: Ein klares Tor nicht gegeben

Nach acht Minuten schien alles seinen Lauf zu nehmen, als sich die Gäste über den rechten Flügel durchkombinierten und durch Abdoulie Mboob mit 1:0 in Führung gingen. Zuvor waren die Lerchenstädter schon zweimal gefährlich vor dem Villinger Tor aufgetaucht.

Und dann wurden die Gastgeber vom elsässischen Schiedsrichter-Gespann auch noch um einen regulären Treffer gebracht. In der 21. Minute stürmte Johannes Binkert auf dem linken Flügel in den Strafraum, und Maurice Muslic zog ab. Der Ball wurde zwar von Torwart Lavdrim Amiti geblockt, trudelte dann hinter die Linie. Doch der Assistent an der Linie hatte nichts gesehen. Unglaublich. So ließ der Unparteiische Nicolas Tournegros weiter spielen.