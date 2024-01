Fußball: Ein neuer Abwehrmann für Basel

Geboren und aufgewachsen ist der Schweizer in Genf. Nach seiner Ausbildung in der Nachwuchsakademie des Servette FC unterschrieb er im Februar 2019 einen Profivertrag und kam in der Saison 2020/21 unter Cheftrainer Alain Geiger zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft. Trotz seines noch jungen Alters avancierte Vouilloz unter Geiger zum Stammspieler und kommt somit auf bereits beachtliche 85 Auftritte in der Super League sowie weitere Einsätze im Cup, in der UEFA Europa League und in der Qualifikation für die UEFA Champions League.

Der 22-Jährige ist ein polyvalent einsetzbarer Innenverteidiger, der sich auch auf der Außenverteidigerposition wohlfühlt. Er gilt als absoluter Mentalitätsspieler, der alles dem Erfolg seiner Mannschaft unterordnet und dem Team aus der Verteidigung heraus Stabilität verleiht. Seine konstant starken Leistungen bei Servette haben ihn im Sommer an die U21-Europameisterschaft geführt.